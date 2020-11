Ένα χιουμοριστικό βίντεο που καλεί τους νεαρούς Γερμανούς να κάνουν το πατριωτικό καθήκον τους στον πόλεμο κατά του κορωνοϊού μένοντας σπίτι έχει γίνει viral στο ίντερνετ, μετρώντας ήδη πάνω από ένα εκατομμύριο κλικ.

Τα βίντεο της γερμανικής κυβέρνησης εκθειάζουν όσους είναι κολλημένοι στον καναπέ την στιγμή που η χώρα δίνει μάχη με το δεύτερο κύμα πανδημίας.

Η κυβέρνηση είπε πως τα κωμικά βίντεο είναι ξεκάθαρο μήνυμα προς το κοινό πως η μείωση των επαφών με άλλους είναι ζωτικής σημασίας στην αναχαίτιση της περαιτέρω εξάπλωσης του ιού.

Η πρώτη διαφήμιση με τίτλο «Zusammen gegen Corona #besonderehelden» [σ.σ. Μαζί ενάντια στον κορωνοϊό #Ξεχωριστοί Ήρωες], δείχνει έναν ηλικιωμένο να αναπολεί τον χειμώνα του 2020.

«Η μοίρα αυτής της χώρας βρίσκεται στα χέρια μας», λέει. «Οπότε, επιστρατεύσαμε όλο το κουράγιο μας και κάναμε ό,τι περίμεναν από εμάς, το μόνο σωστό πράγμα». Και συνεχίζει: «Δεν κάναμε τίποτα. Απολύτως τίποτα».

«Ο καναπές ήταν η πρώτη γραμμή και η υπομονή μας το όπλο μας», λέει η πρώτη διαφήμιση.

