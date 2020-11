Ήρωες κινουμένων σχεδίων κλήθηκαν να εμφανιστούν ως κατηγορούμενοι σε δικαστικές ακροάσεις στην Αγγλία.

Ο Μίκυ Μάους επρόκειτο να εμφανιστή ενώπιον ενός δικαστή της περιοχής Stoke-on-Trent μαζί με τον Buzz Lightyear, τον Κάπτεν Χουκ και πολλούς ακόμη χαρακτήρες.

Η λίστα, που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ, περιείχε επίσης τα ονόματα των Μπαγκς Μπάνι, Tinker Bell, Ωραίας Κοιμωμένης και Κρουέλα Ντεβίλ.

Το λάθος εντοπίστηκε από τη Leisha Bond, δικηγόρο διαζυγίων, που σχολίασε στο Twitter: «Είναι η τελευταία ημέρα κάποιου;!».

