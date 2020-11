Ο κυριότερος αντιπολιτευόμενος στη Ρωσία, ο Αλεξέι Ναβάλνι, συνεχάρη σήμερα τον Τζο Μπάιντεν, που εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη αντιδράσει στα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών.

Σε ένα tweet, ο Ναβάλνι συνεχάρη τον Μπάιντεν, την Κάμαλα Χάρις, που εξελέγη αντιπρόεδρος, και τους Αμερικανούς που επέλεξαν «μια νέα κατεύθυνση σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές».

«Είναι ένα προνόμιο που δεν προσφέρεται σε όλες τις χώρες», πρόσθεσε ο Ναβάλνι, ο οποίος αναρρώνει στη Γερμανία έπειτα από μια απόπειρα δηλητηρίασής του.

Congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris on the victory and to the Americans on defining the new leadership in a free and fair election. This is a privilege which is not available to all countries. Looking forward to the new level of cooperation between Russia and the US.