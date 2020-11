Πώς περνά η ώρα περιμένοντας τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ; Πολλοί χρήστες των social media, για να ξεχάσουν την αγωνία τους, κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα: δημιουργούν memes.

Τα πιο αστεία από αυτά αφορούν τη Νεβάδα που βγάζει με το σταγονόμετρο τα αποτελέσματα. Όσοι ήλπιζαν ότι θα τελειώσει γρήγορα η καταμέτρηση εκεί, σίγουρα δεν χάρηκαν όταν ο Τζόι Γκλόρια, ληξίαρχος στην κομητεία Κλαρκ, που περιλαμβάνει το Λας Βέγκας, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η καταμέτρηση της πλειονότητας των ψήφων θα ολοκληρωθεί έως την Κυριακή. Η επίσημη διορία που έχουν δώσει οι αρχές της πολιτείας για την καταμέτρηση στη Νεβάδα είναι έως τις 12 Νοεμβρίου.

«Δεν μας ενδιαφέρει να προχωρήσουμε όσο γρηγορότερα μπορούμε. Θέλουμε να είμαστε ακριβείς», εξήγησε σε δηλώσεις του χθες, Παρασκευή.

Αυτή η προσέγγιση ήταν αρκετή για να δώσει άφθονη έμπνευση στους χρήστες του TikTok, του Twitter και του Instagram, που με τις αναρτήσεις τους δείχνουν ότι η πολιτεία έχει υιοθετήσει έναν «χαλαρό» ρυθμό.

Κάποιος δημοσίευσε ένα τραγούδι από την εκπομπή «Blue's Clues» του Nickelodeon, στην οποία ένα μυστήριο επιλύεται σε κάθε επεισόδιο... αργά.

Αρκετές άλλες αναρτήσεις παρομοίαζαν τους ανθρώπους που καταμετρούν τις ψήφους στη Νεβάδα με τον Flash Slothmore. Ο βραδύπους, χαρακτήρας από την ταινία «Zootopia», εργάζεται σε δημόσια υπηρεσία και είναι βέβαια... τρομακτικά αργός.

They got my mans sloth in Nevada counting the votes pic.twitter.com/DKODChKD1D

Άλλοι άντλησαν έμπνευσαν από τραγούδια στα οποία ο ερμηνευτής μετρά αργά.

Και κάποιος άλλος παρομοίασε τη Νεβάδα με τον George R.R. Martin, τον συγγραφέα των βιβλίων στα οποία βασίστηκε το «Game of Thrones», ο οποίος έχει ολοκληρώσει το έργο του.

"Nevada can you please hurry up and count the votes?!"



Nevada: pic.twitter.com/ItzKhzm4Td