Ένα ορθογραφικό λάθος του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter έμελλε να γίνει από τις καλύτερες γκάφες του Αμερικανού Προέδρου ανήμερα των προεδρικών εκλογών.

Αμέσως μετά το tweet του ότι θα έκανε δήλωση αργά το βράδυ των εκλογών, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε στο Twitter ότι «προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές».

Ισχυρίστηκε δε ότι οι ψηφοφόροι «δεν μπορούν να ψηφίσουν μετά το κλείσιμο των Πολωνών!» αντί των καλπών (έγραψε Poles αντί για Polls.)

Το Twitter δεν άργησε να μπλοκάρει την ανάρτηση. Φυσικά, ο όρος «Πολωνοί» έγινε trend στο Twitter, με χρήστες όπως ο Τζίμι Κίμελ να μην αφήνουν τη γκάφα ασχολίαστη.

Ο Τραμπ απέσυρε και διόρθωσε γρήγορα το tweet αν και ήταν ήδη αργά.

Βεβαίως, η «παραπλανητική» προειδοποίηση του Twitter στο tweet ήταν δικαιολογημένη δεδομένου ότι δεν υπήρχαν αξιόπιστες ενδείξεις κλοπής ή απάτης στις εκλογές. Ωστόσο, η σήμανση δεν αφορούσε στους ....Πολωνούς.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!