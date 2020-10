Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τουρκία από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Αιγαίο και 120 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την τουρκική αρχή διαχείρισης καταστροφών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 19 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά της Σάμου, το εστιακό βάθος του στα 10 χιλιόμετρα και ήταν καταστροφικός κυρίως στη γειτονική Τουρκία.

Κόσμος πλημμύρισε τους δρόμους της τουριστικής πόλης της Σμύρνης, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, μετά τον σεισμό, που έγινε αισθητός επίσης στο Μπαλίκεσιρ, Αϊδίνιο, Μαρμαρά καθώς και στην Κωνσταντινούπολη.

O υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ανακοίνωσε αρχικά ότι έξι κτήρια είχαν καταρρεύσει στη Σμύρνη, και ιδιαίτερα στην περιοχή Αλσαντζάκ (Πούντα), λίγο αργότερα ωστόσο ο δήμαρχος της πόλης, Τουνκ Σογιέρ, έκανε λόγο για 20 κατεστραμμένα κτήρια, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα.

Στο μεταξύ, δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί στα χαλάσματα κι έχει ξεκινήσει ο απεγκλωβισμός τους, με την πολιτεία να απευθύνει έκκληση στον κόσμο να μη βγει με τα αυτοκίνητα στους δρόμους προκειμένου να φτάσουν γρήγορα τα σωστικά συνεργεία.

A total of six collapsed buildings have been recorded so far in Turkish city of Izmir's Bornova and Bayrakli districts with search and rescue operation underway – Turkish officials pic.twitter.com/waTWBdXyPj