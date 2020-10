Η Γαλλία προέτρεψε τις χώρες της Μέσης Ανατολής να σταματήσουν τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ γαλλικών προϊόντων ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την υπερασπιστική στάση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο δικαίωμα να παρουσιάζονται σκίτσα Προφήτη Μωάμεθ.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ «ωθούνται από μια ριζοσπαστική μειονότητα» ενώ σύμφωνα με το BBC, γαλλικά προϊόντα έχουν αφαιρεθεί από ορισμένα καταστήματα στο Κουβέιτ, την Ιορδανία και το Κατάρ. Εν τω μεταξύ, διαδηλώσεις κατά του Μακρόν σημειώθηκαν στη Λιβύη, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας.

Η αντίδραση προέρχεται από σχόλια του Μακρόν μετά τη φρικτή δολοφονία ενός Γάλλου δασκάλου ο οποίος έδειξε σκίτσα του Προφήτη Μωάμεθ στην τάξη. Ο πρόεδρος είπε ότι ο δάσκαλος «σκοτώθηκε επειδή οι Ισλαμιστές έχουν στόχο το μέλλον μας» και πως η Γαλλία «δεν θα παραιτηθεί».



Οι απεικονίσεις του Προφήτη Μωάμεθ μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό αδίκημα για τους Μουσουλμάνους, επειδή η ισλαμική παράδοση απαγορεύει ρητά τις εικόνες του Μωάμεθ και του Αλλάχ. Την Κυριακή, ο Μακρόν ενίσχυσε την υπεράσπισή του για τις γαλλικές αξίες σε ένα tweet που έγραφε: «Δεν θα παραδοθούμε ποτέ».

We will not give in, ever.

We respect all differences in a spirit of peace. We do not accept hate speech and defend reasonable debate. We will always be on the side of human dignity and universal values.