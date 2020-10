Ακόμα και οι βασιλείς λιγουρεύονται τα κοτόπουλα της εταιρείας KFC, όπως φαίνεται και από τη στάση του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Ο πρίγκιπας βγήκε με τη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον στο Λονδίνο την Τρίτη για να συναντηθεί με ορισμένους φιναλίστ της φωτογραφικής έκθεσης «Hold Still», που στοχεύει να αναδείξει εικόνες από την καθημερινή ζωή κατά το lockdown.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας, ωστόσο, ο Ουίλιαμ βρέθηκε μπροστά σε ένα κατάστημα KFC και δεν μπόρεσε ως φαίνεται να αντισταθεί στην εικόνα των κοτόπουλων.

Η φωτογραφία του έγινε αμέσως viral και η εταιρεία δεν θα μπορούσε παρά να τoν τιμήσει με ανάρτηση στο twitter.

«Ο Γουίλιαμ ψιθύρισε ήσυχα στον εαυτό του. Α, δεν μπορώ να περιμένω να είμαι φτερό» έγραψε στο Twitter ένας εκπρόσωπος της KFC Βρετανίας και Ιρλανδίας, αστειευόμενος. Η ανάρτησή του, που παραπέμπει στο επιτυχημένο τραγούδι από το" The Lion King ", δεν άργησε να γίνει viral.

Η εταιρεία σχολίασε δε, ότι θα έπρεπε να αναφερθεί με τον σωστό τρόπο στον Ουίλιαμ ως «His Royal Thighness» (Αυτού Βασιλικό Μπούτι, σε ελεύθερη μετάφραση).

Ωστόσο δε σταμάτησε εκεί και σε άλλη ανάρτησή της έγραψε πως ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ίσως πίστευε ότι το φαγητό φαινόταν πιο νόστιμο από το Nando's - μια αλυσίδα της Νοτίου Αφρικής διάσημη για το πικάντικο κοτόπουλο peri-peri, για το οποίο ο πρίγκιπας έχει αποκαλύψει ότι λατρεύει.

William whispered quietly to himself; “Oh, I just can’t wait to be wing” pic.twitter.com/oKlQPiV3YJ

"Can I have a takeaway whilst I look at Kate's #HoldStill2020 project? Knighthood in it for yah!" pic.twitter.com/ySYPsin8Pj