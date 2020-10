Με ένα εξασέλιδο κείμενο με τον τίτλο «Τα βήματα κλιμάκωσης της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος από τις 12 Σεπτεμβρίου» το τουρκικό ΥΠΕΞ παραθέτει τη δική του εκδοχή για την ένταση στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, στο αρχείο των έξι σελίδων παρατίθενται οι υποτιθέμενες κινήσεις κλιμάκωσης της έντασης που προκαλεί η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή.

Στο έγγραφο δε, το τουρκικό ΥΠΕΞ παραθέτει και σχετικές φωτογραφίες.

Escalatory Steps of Greece in the Eastern Mediterranean and the Aegean Sea since 12 September 2020.@StateDept @eu_eeas @JosepBorrellF@eucopresident@eucouncilhttps://t.co/qdbWwPjMfG