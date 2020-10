Ο διευθύνων σύμβουλος της Google Σουντάρ Πιτσάι ανακοίνωσε σήμερα πως ο αμερικανικός κολοσσός θα επενδύσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε συμπράξεις με εκδότες Τύπου σε όλον τον κόσμο.



«Αυτή η οικονομική δέσμευση - η μεγαλύτερη που έχουμε αναλάβει μέχρι σήμερα - θα πληρώνει τους εκδότες για να δημιουργούν και να επιλέγουν υψηλής ποιότητας περιεχόμενο για μια διαφορετικού είδους online ειδησεογραφική εμπειρία», γράφει ο Πιτσάι στο blog του.

Το νέο προϊόν που θα προτείνει η Google, θα είναι αρχικά διαθέσιμο στο Google News σε Android και μετά στο Google News σε iOS. Σύμφωνα με τον Πιτσάι, η Google έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες γι' αυτό τα νέο περιεχόμενο - το οποίο θα συγκεντρώνεται στην «Google News showcase» - με σχεδόν 200 έντυπα στη Γερμανία, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.



Μεταξύ των εντύπων αυτών είναι τα Der Spiegel, Stern, Die Zeit, Folha de S. Paulo, καθώς και τοπικά έντυπα όπως τα «El Litoral, GZH, WAZ και SooToday». Η Google διαπραγματεύεται επίσης συμφωνίες σε άλλες χώρες, όπως η Ινδία, το Βέλγιο και η Ολλανδία.

EPA

Η Alphabet, η μητρική εταιρεία της Google, ανακοίνωσε πέρυσι καθαρά κέρδη 34,3 δισεκ. δολαρίων σε έσοδα σχεδόν 162 δισεκ. δολαρίων.



Εκδότες μέσων ενημέρωσης ζητούν εδώ και καιρό από τη δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης στο Διαδίκτυο να τους αποζημιώνει για τη χρήση περιεχομένου εκ μέρους της, με πρώτους τους ευρωπαϊκούς ομίλους μέσων ενημέρωσης.



Ωστόσο το Συμβούλιο Ευρωπαίων Εκδοτών (European Publishers Council, EPC), στα μέλη του οποίου περιλαμβάνονται οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί News UK, the Guardian, Pearson, the New York Tmes και Schibsted, δεν έδειξε ενθουσιασμό.



«Λανσάροντας ένα προϊόν, (σ.σ η Google) μπορεί να υπαγορεύσει όρους και συνθήκες, να υπονομεύσει τη νομοθεσία που έχει σχεδιασθεί για να δημιουργεί τις συνθήκες για μια δίκαιη διαπραγμάτευση, ισχυριζόμενη ταυτόχρονα πως βοηθάει να χρηματοδοτηθεί η παραγωγή ειδήσεων», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του EPC Άντζελα Μιλς Γουέιντ.

Με πληροφορίες από Reuters/AFP/ΑΠΕ