Η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε την άμεση διερεύνηση της δολοφονίας μιας γυναίκας στη Μοζαμβίκη, μετά από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Η γυναίκα φαίνεται να δολοφονείται εν ψυχρώ, ενώ είναι γυμνή και χωρίς να έχει υπάρξει προηγουμένως κάποια δικαστική απόφαση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν έγκυος.

Στο βίντεο διάρκειας σχεδόν δύο λεπτών, άνδρες με στρατιωτικές στολές φαίνονται να κυνηγούν μια γυμνή γυναίκα και ν την παρενοχλούν προφορικά σε έναν αγροτικό δρόμο. Ένας από τους άντρες την χτυπά επανειλημμένα με ένα ραβδί πριν την πλησιάσει ένας άλλος, ο οποίος και φαίνεται να την πυροβολεί.

Η γυναίκα πυροβολείται επανειλημμένα από τους άντρες ενώ κείτεται ξαπλωμένη στο δρόμο πριν ακουστεί η φωνή ενός άνδρα να φωνάζει «Σταματήστε, σταματήστε, αρκετά, τελείωσε». Το βίντεο τελειώνει με τους άνδρες να απομακρύνονται. Ένας δε φέρεται να ανακοινώνει, «Σκότωσαν το al-Shabaab», το όνομα που δόθηκε στην εξέγερση, που λαμβάνει χώρα στα βόρεια της Μοζαμβίκης.

Ο άνδρας στη συνέχεια κοιτάζει κατευθείαν την κάμερα και σηκώνει τα δύο δάχτυλά του πριν σταματήσει η εγγραφή.

«Το φρικτό βίντεο είναι ένα ακόμη τρομακτικό παράδειγμα των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πραγματοποιούνται στο Cabo Delgado από τις δυνάμεις της Μοζαμβίκης», δήλωσε ο Deprose Muchena, Διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ανατολική και Νότια Αφρική.

Στη δική της ανάλυση του βίντεο, η ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων λέει ότι οι άνδρες φορούσαν τη στολή του στρατού της Μοζαμβίκης. Η Αμνηστία λέει ότι τέσσερις διαφορετικοί ένοπλοι πυροβόλησαν τη γυναίκα συνολικά 36 φορές με πολυβόλα τύπου AK-47 και PKM.

Η έρευνά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το περιστατικό συνέβη κοντά στο Awasse στη βορειότερη επαρχία Cabo Delgado της χώρας. «Το περιστατικό είναι σύμφωνο με τα πρόσφατα ευρήματά μας για τρομακτικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα, βάσει του διεθνούς δικαίου, που συμβαίνουν στην περιοχή», δήλωσε η Muchena.

VERY graphic video shows men in military uniform in Mozambique - apparently Cabo Delgado - chasing a naked woman, beating her with sticks and then killing her with several gunshots. pic.twitter.com/vAeuCGfXqL