Αψηφώντας τις εντολές των ειδικών για τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε την πρώτη προεκλογική συγκέντρωση σε κλειστό χώρο, μετά από τρεις μήνες.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος παρά τους κανόνες που απαγορεύουν τις συγκεντρώσεις άνω των 50 ατόμων σε κλειστό χώρο λόγω της πανδημίας, μίλησε σε οπαδούς του στο Χέντερσον της Νεβάδας.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα, πριν από την ομιλία του, έγιναν θερμομετρήσεις ενώ δόθηκαν μάσκες και αντισηπτικά χεριών.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι οπαδοί του Τραμπ, φορούσαν μεν μάσκες αλλά μόνο όσοι στεκόντουσαν πίσω από τον Αμερικανό Πρόεδρο καθώς αυτοί είναι εκείνοι που φαίνονται από τις κάμερες.

«Ο Brian Stelter του CNN ανέφερε ότι μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του CNN, αποφάσισαν να μην στείλουν τους ανταποκριτές τους στο ράλι για τη δική τους ασφάλεια» επισημαίνει το CNN.

«Αν μπορούν δεκάδες χιλιάδες άτομα να διαμαρτύρονται στους δρόμους, να τζογάρουν σε ένα καζίνο ή να καίνει μικρές επιχειρήσεις σε ταραχές, μπορείτε να συναθροίζεστε ειρηνικά σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία για να ακούσετε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Τιμ Μάρτοφ, εκπρόσωπος της εκστρατείας Τραμπ σε ανακοίνωσή του.

