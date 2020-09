Τη διεθνή καταδίκη προκάλεσε η εκτέλεση χθες του Ιρανού παλαιστή Ναβίντ Αφκαρί που είχε κριθεί ένοχος ότι μαχαίρωσε και σκότωσε έναν φρουρό ασφαλείας κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του 2018, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να κάνει λόγο για μια «βάναυση πράξη».

Ο γενικός εισαγγελέας της επαρχίας Φαρς, Καζέμ Μουσαβί, είπε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν ότι ο 27χρονος αθλητής εκτελέστηκε χθες το πρωί σε φυλακή του Σιράζ κατ' εφαρμογή του «κεσάς», δηλαδή του «νόμου αντεκδίκησης», κατόπιν αιτήματος «των γονέων και της οικογένειας του θύματος». Η καταδίκη του Αφκαρί τον Σεπτέμβριο είχε προκαλέσει κατακραυγή σε όλον τον κόσμο, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ζητά από την Τεχεράνη να μην προβεί στην εκτέλεσή του.

Ο παλαιστής υποστήριζε ότι ομολόγησε έναν φόνο που δεν έκανε, επειδή υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Ο δικηγόρος του δήλωνε ότι δεν υπήρχε καμία απόδειξη για την ενοχή του. Οι δικαστικές αρχές του Ιράν διαψεύδουν τις κατηγορίες περί βασανιστηρίων.

«Η εκτέλεση από το ιρανικό καθεστώς του Ναβίντ Αφκαρί είναι μια κακόβουλη και βάναυση πράξη. Την καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο», δήλωσε αργά χθες στο twitter ο Μάικ Πομπέο. «Είναι μια εξοργιστική επίθεση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ακόμη και στα αξιοκαταφρόνητα πρότυπα αυτού του καθεστώτος», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

The Iranian regime’s execution of Navid Afkari is a vicious and cruel act. We condemn it in the strongest terms. It is an outrageous assault on human dignity, even by the despicable standards of this regime. The voices of the Iranian people will not be silenced. #نویدمان_را_کشتند