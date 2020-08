Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίστηκε «αλήτες» όσους διαδήλωναν στην Ουάσινγκτον το βράδυ της Πέμπτης στη διάρκεια ομιλίας του ώστε να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στο αξίωμα την 3η Νοεμβρίου.

«Δεν ήταν φιλικοί διαδηλωτές. Ήταν αλήτες», τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Νιού Χάμσαϊρ.

Εκατοντάδες διαδηλωτές κατά του ρατσισμού συγκεντρώθηκαν μπροστά από τον Λευκό Οίκο ζητώντας την αποχώρηση του Αμερικανού προέδρου, την ώρα που ο ίδιος ετοιμαζόταν να αποδεχθεί επισήμως το χρίσμα του GOP για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

«Πρέπει να φύγει ο Τραμπ, πρέπει να καταστρέψουμε όλο το σύστημα. Χρειαζόμαστε μια επανάσταση. Αυτός ο πρόεδρος (και ο αντιπρόεδρος) δεν κάνουν τίποτα διότι δεν είναι αυτοί που τους πυροβολούν στους δρόμους», δήλωσε η Κεχίρα Γουέντερμπερν, μια 18χρονη φοιτήτρια από το Χιούστον του Τέξας υπό τους ήχους τυμπάνων και του συνθήματος «Τραμπ/ Πενς φύγετε τώρα».

Λίγα μέτρα μακριά από τους διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter, ο Τραμπ ετοιμαζόταν να δεχθεί το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος με ομιλία του από τους κήπους του Λευκού Οίκου.

«Δεν θέλουμε να δούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδέχεται το χρίσμα. Στόχος είναι να επισκιάσουμε (αυτό το γεγονός)», επεσήμανε η Μίριαμ Όπενχάιμερ από την πλευρά της.

Λίγο πιο μακριά υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου είχαν συγκεντρωθεί στο National Mall, το πάρκο όπου βρίσκονται μνημεία και μουσεία και στο βόρειο άκρο του οποίου βρίσκεται ο Λευκός Οίκος.

«Ο Τραμπ ενθαρρύνει τους υποστηρικτές του να είναι βίαιοι και εμείς ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν να είναι ειρηνικοί», πρόσθεσε 53χρονη Όπενχάιμερ, η οποία κρατούσε ένα πανό που έγραφε «Η αστυνομία είναι εργαλείο του φασισμού».

Στο μεταξύ ο γερουσιαστής Ραντ Πολ, που ήταν στο Λευκό Οίκο για να παρακολουθήσει την ομιλία του Τραμπ, κατήγγειλε σήμερα ότι δέχθηκε επίθεση αυτός και η σύζυγός του από «μια οργισμένη συμμορία», όπως την αποκάλεσε, περισσότερων από 100 ανθρώπων κοντά στην προεδρική κατοικία.

«Μόλις δέχθηκα επίθεση από μια οργισμένη συμμορία περισσότερων από 100 ατόμων ένα τετράγωνο από τον Λευκό Οίκο. Ευχαριστώ την αστυνομία της Ουάσινγκτον η οποία στην κυριολεξία μας έσωσε τη ζωή από την τρελαμένη συμμορία», έγραψε ο Πολ στο Twitter.

