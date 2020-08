Η λεβάντα έχει εξελιχθεί σε έναν απρόσμενο «νικητή» της πανδημίας, καθώς οι πωλήσεις του φυτού έχουν εκτοξευθεί την εποχή του κορωνοϊού.

Η Castle Farm, ο μεγαλύτερος παραγωγός λεβάντας στη Βρετανία, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας τετραπλασιάστηκαν οι πωλήσεις του «ελαίου ύπνου» που διαθέτει. Αύξηση της ζήτησης αναφέρει και η Pleasant Valley Lavender, στο Νιου Τζέρσεϊ, καθώς περισσότεροι πελάτες αναζητούσαν κάτι για την καταπολέμηση του άγχους.

Θεωρείται πως η λεβάντα αποτελεί μια φυσική θεραπεία για το άγχος και την αϋπνία μεταξύ άλλων, αλλά αυτοί οι ισχυρισμοί δεν έχουν επιστημονική υποστήριξη, σημειώνει το CNN σε σχετικό δημοσίευμα.

