Ο Τζο Μπάιντεν, δεσμεύθηκε να γυρίσει τη σελίδα του «φόβου» και των «διχασμών» που γνωρίζει η χώρα του, να βάλει τέλος σε «αυτή την εποχή σκότους στην Αμερική».

Ο Μπάιντεν έκανε το σχόλιο αυτό εκφωνώντας την ομιλία με την οποία ολοκληρώνεται το εθνικό συνέδριο των Δημοκρατικών, αποδεχόμενος και τυπικά το βράδυ της Πέμπτης (το πρωί σήμερα Παρασκευή ώρα Ελλάδας) το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Θα αναμετρηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Μακάρι η Ιστορία να μπορέσει να πει ότι το τέλος αυτού του κεφαλαίου του αμερικανικού σκότους άρχισε εδώ, απόψε», είπε, «αυτή είναι μια μάχη που την κερδίσουμε, και θα το κάνουμε μαζί. Σας το υπόσχομαι».

May history be able to say that the end of this chapter of American darkness began here, tonight as love and hope and light joined the battle for the soul of the nation. pic.twitter.com/Pdk8c75ATr