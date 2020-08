Τζιχαντιστές που συνδέονται με τη λεγόμενη ομάδα Ισλαμικού Κράτους, φέρονται σύμφωνα με πληροφορίες να έχουν πάρει εκατοντάδες ομήρους σε μια πόλη στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Τις πληροφορίες μεταδίδει το AFP που επικαλείται μαρτυρίες ντόπιων και οι πολιτοφυλάκων.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μαχητές, που συνδέονται με την Daesh συλλαμβάνουν εκατοντάδες ομήρους στην πόλη Kukawa στη βορειοανατολική Νιγηρία.

«Τρομοκράτες της ISWAP έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την Κουκάουα (στην περιοχή της λίμνης Τσαντ) χθες το βράδυ και συνέλαβαν ομήρους εκατοντάδες αμάχους», δήλωσε ο επικεφαλής πολιτοφυλακής Μπαμπακούρα Κολό.

Οι πολίτες που συνελήφθησαν όμηροι είχαν μόλις επιστρέψει στα σπίτια τους από καταυλισμό όπου διέμεναν αφού τα είχαν εγκαταλείψει εξαιτίας των βιαιοτήτων.

