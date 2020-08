Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε απότομα τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρούσε χθες Δευτέρα και ο Λευκός Οίκος τέθηκε για λίγη ώρα υπό περιορισμό, προτού ο Αμερικανός πρόεδρος εξηγήσει στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους μερικά λεπτά αργότερα ότι στελέχη της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησαν ύποπτο «στο εξωτερικό του Λευκού Οίκου».

Στελέχη της Μυστικής Υπηρεσίας «πυροβόλησαν κάποιον», είπε ο μεγιστάνας αφού επέστρεψε στο βήμα. «Ο ύποπτος βρίσκεται καθ' οδόν προς νοσοκομείο» της Ουάσινγκτον φρουρούμενος, διευκρίνισε.

Ερωτηθείς εάν ο ύποπτος για τον οποίο έκανε λόγο ήταν οπλισμένος, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απάντησε «εξ όσων αντιλαμβάνομαι, ναι».

Το συμβάν «σημειώθηκε στο εξωτερικό» της περιμέτρου του Λευκού Οίκου, σημείωσε. Το συμβάν «μπορεί να μην έχει καμία σχέση με μένα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μόλις αρχίσει να παραχωρεί τη συνέντευξη Τύπου που δίνει σχεδόν καθημερινά όταν πράκτορας της ασφάλειάς του τον πλησίασε. «Συγγνώμη;» ρώτησε ο Τραμπ όταν τον διέκοψε, προτού να αποχωρήσει ήρεμα από την αίθουσα όταν ο πράκτορας τον ενημέρωσε διακριτικά, ακολουθούμενος από την ομάδα του υπό τη φρούρηση της Μυστικής Υπηρεσίας.

This was the moment Donald Trump was escorted from a White House briefing following a shooting nearby.



The incident is now 'under control' the president said https://t.co/eklJ1izzOY pic.twitter.com/CzIIiuOr8Q