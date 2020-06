Η μουσική και πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες, επιστρατεύονται για καλό σκοπό, καθώς η παγκόσμια σύνοδος κορυφής και η συναυλία που διοργανώνεται από την Επιτροπή και το Global Citizen απέχουν μόνο μία μέρα.

Πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες όπως η Shakira και ο Justin Bieber θα ενώσουν το Σάββατο 27 Ιουνίου τις φωνές τους καθώς την ίδια ώρα ολόκληρος ο πλανήτης δίνει μια κοινή προσπάθεια να συγκεντρώσει επιπλέον κεφάλαια για την ανάπτυξη και διανομή εμβολίων, διαγνωστικών τεστ και φαρμάκων κατά του κορωνοϊού.

Στη συναυλία, που θα ξεκινήσει στις 9 μ.μ. ώρα Ελλάδος, θα εμφανιστούν μεταξύ άλλων, οι Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay, For Love Choir, J Balvin, Jennifer Hudson, J'Nai Bridges και Gustavo Dudamel, Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λος Άντζελες & YOLA (Ορχήστρα Νέων του Λος Άντζελες), Justin Bieber και Quavo, Miley Cyrus, Shakira, Usher και Yemi Alade.

Πριν από τη συναυλία, στις 4 μ.μ. ώρα Ελλάδος, ξεκινάει η σύνοδος κορυφής με παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, της Καγκελαρίου της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, της Νορβηγής Πρωθυπουργού Έρνα Σόλμπεργκ και του Βρετανού Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Η συναυλία και η διάσκεψη «Παγκόσμιος στόχος: ενωμένοι για το μέλλον μας» θα μεταδοθούν στις 4μ.μ. και 9 μ.μ. ώρα Ελλάδος στο Facebook της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Εδώ μπορείτε να δείτε ποιος μεταδίδει τη συναυλία στη χώρα σας, ενώ μπορείτε να ακούσετε το playlist στο Spotify.

Οι εκδηλώσεις θα μεταδοθούν απευθείας και στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Αντίδρασης στον Κορονοϊό.

Συναυλία «Παγκόσμιος στόχος: ενωμένοι για το μέλλον μας» για ανάπτυξη και τη διάθεση εμβολίων, διαγνωστικών τεστ και θεραπειών κατά του κορονοϊού #coronavirus



Εμφανίζονται:

Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber and Quavo, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade, Christine and the Queens



Συμμετέχουν: Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Derrick Johnson, Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken Jeong, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman and Opal Tometi