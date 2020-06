Η φυλακισμένη πριγκίπισσα της Σαουδικής Αραβίας Μπασμά μπιν Αμπντούλ αζίζ αλ -Σαούντ δεν έχει πλέον καμία επαφή με την οικογένειά της. Εκείνοι δεν έχουν ιδέα αν είναι ζωντανή ή νεκρή.

Οι συγγενείς της ακτιβίστριας και πριγκίπισσας της Σαουδικής Αραβίας φοβούνται τώρα τα χειρότερα για την υγεία της, ισχυριζόμενοι ότι δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή μαζί της από τον Απρίλιο.

Η 56χρονη πριγκίπισσα, η οποία είναι διακεκριμένη ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κόρη της Σουχούντ Αλ Σαρίφ, 28 ετών, «απήχθησαν» από το σπίτι τους στην πόλη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας την 1η Μαρτίου 2019.

Το τι συνέβη τους επόμενους 13 μήνες παραμένει ένα μυστήριο.

Ώσπου, στις 17 Απριλίου του 2020, εμφανίστηκε μια σειρά από tweets από τον λογαριασμό της πριγκίπισσας στο Twitter.

Γρήγορα διαγράφηκαν και στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκαν στις 27 Απριλίου 2020.

Σε αυτά ζητούσε από τον ξάδερφό της, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να την απελευθερώσει από το Al-Ha, μια φυλακή μέγιστης ασφάλειας που βρίσκεται περίπου 25 μίλια νότια του Ριάντ.

Έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από τότε που οι συγγενείς μπόρεσαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την πριγκίπισσα, σύμφωνα με αναφορά του NBC News, που δημοσιεύθηκε την περασμένη Κυριακή.

Ανώνυμη πηγή από το οικογενειακό της περιβάλλον, ισχυρίστηκε ότι «δεν έχουμε ιδέα αν είναι νεκρή ή ζωντανή, κυριολεκτικά δεν έχουμε καμία ένδειξη ζωής.».

«Η υγεία μου επιδεινώνεται συνεχώς, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατό μου, είναι πολύ κρίσιμο και το ξέρουν», ανέφερε μία επιστολή που φέρεται να γράφτηκε από την πριγκίπισσα, να δημοσιεύτηκε, να διαγράφηκε και να αναδημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της στο Twitter τον Απρίλιο.

«Αυτήν την εβδομάδα οι Μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο ξεκινούν την ιερή εβδομάδα του Ραμαζανιού, μια εβδομάδα που οι περισσότεροι από εμάς θα περάσουμε με την οικογένεια, ακόμη και αν είναι περιορισμένες οι συνθήκες λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας», ανέφερε η επιστολή.

«Σε αυτόν τον μήνα του ελέους, το ιερό μας Ραμαζάνι, ζητώ για άλλη μια φορά από τον θείο μου, τον Θεματοφύλακα των δύο Ιερών Τζαμιών, τον Βασιλιά Σαλμάν Μπιν Αμπντουλαζίζ, και τον ξάδερφό μου, τον Πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαουντ, να ψάξουν στις καρδιές τους το αίσθημα της δικαιοσύνης, που πρέπει να διακατέχει οποιονδήποτε μουσουλμάνο κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού και πέρα από αυτό, και να θυμηθεί τον συγγενή τους που κρατείται αυθαίρετα στις χειρότερες δυνατές συνθήκες, παρά την υπηρεσία του στο βασίλειο.»

Σύμφωνα με την επιστολή αξιωματούχοι της φυλακής, που φέρεται να κρατείται, έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η μητέρα και η κόρη δεν υπόκεινται σε καμία κατηγορία ή σε συνεχιζόμενη έρευνα, ωστόσο παραμένουν φυλακισμένες.

Στις 13 Μαΐου, ένα tweet από τον ίδιο λογαριασμό, ανέφερε ότι οι συγγενείς δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με την πριγκίπισσα, έπειτα από την δεύτερη και τελευταία δημόσια έκκληση για βοήθεια τον Απρίλιο.

«Οι άμεσες και έμμεσες εβδομαδιαίες επικοινωνίες της πριγκίπισσας Μπασμά με την οικογένειά της έχουν διακοπεί εντελώς από το tweet της 17ης Απριλίου 2020. Δεν έχουμε λάβει καμία πληροφορία σχετικά με την επιδείνωση της υγείας ή της νομικής της κατάστασης», ανέφερε το γραφείο Τύπου της πριγκίπισσας.

HRH Media Office



The direct and indirect weekly communications from Princess Basmah bint Saud with her family have been cut off completely since the tweet on April 17th, 2020. We have not received any information about her deteriorating health or legal status.