Οι εκτελέσεις θανατοποινιτών από τις ομοσπονδιακές αρχές θα ξαναρχίσουν τη 13η Ιουλίου στις ΗΠΑ, έπειτα από δεκαεπτά χρόνια διακοπής τους, ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο Μπιλ Μπαρ είχε αναγγείλει πριν από σχεδόν έναν χρόνο την πρόθεσή του να ξαναρχίσουν οι εκτελέσεις κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών από ομοσπονδιακά δικαστήρια.

AP EXCLUSIVE: The Justice Department has set new dates to begin executing federal death-row inmates following a monthslong legal battle over the plan to resume the executions for the first time since 2003. https://t.co/rtzFnFAG6x