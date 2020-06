Τουλάχιστον δεκαεννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 200 τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκε έκρηξη στο βυτίο φορτηγού που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο και κινείτο σε αυτοκινητόδρομο της ανατολικής Κίνας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν σπίτια και εργοστάσια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Συνολικά 172 άνθρωποι συνέχιζαν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σήμερα, την επομένη της τραγωδίας αυτής κοντά στην πόλη Γουενλίνγκ, στην επαρχία Τζετζιάνγκ (ανατολικά), σύμφωνα με τις κινεζικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Οι 24 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

#Breaking: An oil tanker exploded close to the exit of a highway in Wenling, E.#China's #Zhejiang Province and the explosion affected surrounding houses and vehicles, causing casualities: report pic.twitter.com/hHGIfrmfII