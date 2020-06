Το άγαλμα του αποικιοκράτη βασιλιά Λεοπόλδου του Β, στη βασιλεία του οποίου εκατομμύρια άνθρωποι δολοφονήθηκαν στη χώρα που σήμερα αποτελεί τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, απομακρύνθηκε από την Αμβέρσα, μετά από μέρες αντιρατσιστικών διαδηλώσεων για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Εδώ και μέρες βρισκόταν στο στόχαστρο των διαδηλωτών το μπρούτζινο άγαλμα του Λεοπόλδου που είχε βανδαλιστεί πολλάκις με μπογιά.

Ακτιβιστές και πολίτες ζητούσαν εδώ και χρόνια την απομάκρυνση μνημείων που εκθείαζαν τη μνήμη του Λεοπόλδου, του ανθρώπου που είχε ως προσωπικό φέουδο τη χώρα και λυμαινόταν τις περιουσίες των ντόπιων. Εκατομμύρια Κονγκολέζοι δολοφονήθηκαν ή ακρωτηριάστηκαν δουλεύοντας στις φυτείες καουτσούκ και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τη στιγμή που ο Λεοπόλδος συσσώρευε αμύθητα πλούτη.

Η εκρηκτική συγκυρία των μαζικών διαδηλώσεων παγκοσμίως που προκάλεσε η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη των ΗΠΑ αποδείχτηκε ιδανική ευκαιρία για τον κόσμο να επαναφέρει το ζήτημα εκ νέου.

Δημοσιογράφος στο Βέλγιο πόσταρε στο Twitter εικόνες από την απομάκρυνση του μνημείου.

#Antwerp authorities have removed a statue of colonial Belgian King Leopold II after the weekend’s #BlackLivesMatter protest. The campaign to remove all of them continues. #DRC #KingLeopoldII #Belgium pic.twitter.com/7Io5uAfcMK