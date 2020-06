Σχολικός φύλακας έκανε επίθεση με μαχαίρι σε δημοτικό σχολείο στη νότια Κίνα, τραυματίζοντας τουλάχιστον 39 ανθρώπους, από τους οποίους οι 37 μαθητές.

Η επίθεση έγινε στις 8:30 το πρωί (τοπική ώρα), σε σχολείο στην αυτόνομη επαρχία Γκουανσί. Οι 37 μαθητές έχουν ελαφρά τραύματα, ενώ δύο ενήλικες- ο διευθυντής και ένας άλλος φύλακας- έχουν τραυματιστεί πιο σοβαρά, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Κανένας από τους τραυματίες δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Ο φύλακας, ο περίπου 50 ετών Λι Σιαομίν, συνελήφθη, σύμφωνα με την People's Daily. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις για τα κίνητρα του δράστη. Στις πρώτες εικόνες που μετέδωσαν τα κινεζικά ΜΜΕ, ενήλικες μεταφέρουν τα παιδιά εκτός του σχολείου, ενώ απ' έξω βρίσκονται πολλά ασθενοφόρα.

#Update: All 39 injured victims of a primary school knife attack in S.China have been sent to local hospitals for treatment, two are badly wounded. Investigation underway. https://t.co/M8hjrc2ypE pic.twitter.com/k8WAlZEgx6