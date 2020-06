Αυστηρά μηνύματα στην Τουρκία στέλνουν ΗΠΑ Και Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που η Άγκυρα επιμένει στα σχέδιά της για γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με παράθεση χαρτών με τα όρια της Τουρκίας στην περιοχή που φτάνουν μέχρι Ρόδο, Κάρπαθο και Κρήτη στο Twitter, o υπεύθυνος Ναυτιλίας του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Τσαγατάι Ερτσιγές διεμήνυσε πως η άδεια για έρευνες και γεωτρήσεις είναι «εντός των ορίων της υφαλοκρηπίδας που ορίζει ο ΟΗΕ για την Τουρκία».

Παράλληλα, ο Τούρκος διπλωμάτης εμφανίζει το χάρτη με τις θαλάσσιες περιοχές για τις οποίες η τουρκική εταιρεία πετρελαίου κατέθεσε αίτημα ερευνών και γεωτρήσεων.

With regard to @MFATurkey statement QA-43🇹🇷

🔴Turkey’s CS/EEZ boundaries in the Eastern Mediterranean as declared to the UN https://t.co/512LyHpAwo 🔴Turkish Petroleum’s recent request for new off-shore survey and exploitation licences covers areas within these boundaries. pic.twitter.com/6490J5reKO