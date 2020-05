Το κινεζικό κοινοβούλιο τάχθηκε σήμερα υπέρ του να προχωρήσει ο αμφιλεγόμενος νόμος περί εθνικής ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ, που έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων εντός και εκτός της περιοχής αυτής της Κίνας που τελεί υπό ειδικό καθεστώς αυτονομίας.



Τα μέλη του κινεζικού Κοινοβουλίου, του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου, που συνεδριάζουν στο Μέγαρο του Λαού, ξέσπασαν σε παρατεταμένα χειροκροτήματα όταν έγινε γνωστό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: 2.878 ψήφοι υπέρ, με 1 κατά, και 6 αποχές.

Οι λεπτομέρειες του νόμου πρόκειται να αποσαφηνιστούν τις επόμενες εβδομάδες. Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ πριν από τον Σεπτέμβριο.

Αντιδράσεις

Πολίτες, πολιτικοί και ακτιβιστές, αλλά και κυβερνήσεις τού κόσμου εκφράζουν φόβους πως ο νόμος αυτός θα θέσει εν αμφιβόλω το μοντέλο «Μία χώρα, δύο συστήματα» που ισχύει στην πρώην βρετανική αποικία από τότε που επέστρεψε σε κινεζική κυριαρχία το 1997, ανοίγοντας ίσως τον Ασκό του Αιόλου για τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών του.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών του Χονγκ Κονγκ κάνουν άγρια καταστολή των οργισμένων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην καρδιά του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κέντρου.

Εδώ και ημέρες, άνθρωποι όλων των ηλικιών βγαίνουν στους δρόμους, προσπαθώντας να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους κάτω από ανοικτές ομπρέλες και διαμαρτυρόμενοι για το νομοσχέδιο - που, μεταξύ άλλων, ποινικοποιεί κάθε προσβλητική ενέργεια προς τον κινεζικό ύμνο.

#breaking Hong Kong police arrest at least 360 protesters against a controversial nat sec law. Sec of State Pompeo certified to Congress HK no longer enjoys a high degree of autonomy from China – a decision that could result in the loss of HK’s special status. 📹 @EricCheungwc pic.twitter.com/lwWAvZeKrU