Έρευνα σχετικά με έναν άνδρα που εμφανίστηκε να ψωνίζει φορώντας κουκούλα της Κου Κλουξ Κλαν αντί μάσκας κατά της διασποράς του κορωνοϊού διενεργεί η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο.

«Έμεινα άναυδος» καθώς «είναι πάντα λυπηρό όταν οποιοδήποτε καταφεύγει στη χρήση ενός συμβόλου μίσους, ανεξαρτήτως του λόγου που επικαλείται», τόνισε στο τοπικό παράρτημα του τηλεοπτικού δικτύου ABC ο Τζον Μίντο, δήμαρχος της μικρής πόλης Σαντί, κοντά στο Σαν Ντιέγκο, όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό το Σαββατοκύριακο.

Οι φωτογραφίες του άνδρα με τη λευκή μυτερή κουκούλα, που είναι ταυτισμένη με την KKK, καθώς γέμιζε το καρότσι του στους διαδρόμους του σούπερ μάρκετ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις κι ο σερίφης του Σαν Ντιέγκο ανακοίνωσε ότι άρχισε να διενεργείται έρευνα.

Υπάλληλοι του καταστήματος απαίτησαν από τον πελάτη να βγάλει την κουκούλα, κάτι που έπραξε όταν έφθασε στο ταμείο. Η αστυνομία πάντως δεν κλήθηκε άμεσα, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας.

Don’t know which angers me more - the person wearing this or the fact that no one in management @Vons Santee did anything about it. ⁦@ADL_SD⁩ would be happy to educate your team. San Diego is #NoPlaceForHate pic.twitter.com/jMOzQqpcoi