Οι νεκροί από κορωνοϊό στα νοσοκομεία της Βρετανίας είχαν αυξηθεί κατά 888 στους 15.464 μέχρι χθες, στις 16:00 ώρα Γκρίνουιτς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

«357.023 άνθρωποι έχουν πραγματοποιήσει το διαγνωστικό τεστ, ενώ 114.217 έχουν βρεθεί θετικοί» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Συνολικά 21.389 διαγνωστικά τεστ πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή.

