Οι γιατροί κατάφεραν να συγκολλήσουν το χέρι ενός αστυνομικού στην Ινδία, που δέχθηκε επίθεση ενώ εφάρμοζε το lockdown λόγω κορωνοϊού.

Η επίθεση συνέβη την Κυριακή στην πολιτεία Παντζάμπ και ο Harjeet Singh, όπως ονομάζεται ο αστυνομικός, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Έντεκα άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με την επίθεση, που πραγματοποιήθηκε με σπαθί.

Οι άντρες έκοψαν με σπαθί το χέρι τους αστυνομικού όταν τους ζήτησε τα σχετικά έγγραφα μετακίνησης.

Στην Ινδία έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 15 Απριλίου για να περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού.

Eleven persons were have been arrested in connection with horrendous attack on a police party at vegetable market in Patiala this morning, in which an ASI’s hand was cut off by a group of Nihangs........(1/2) pic.twitter.com/yDC4tmQ8rq — Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) April 12, 2020

Chief Minister @capt_amarinder Singh has strongly condemned the attack and warned that anyone violating the curfew, imposed in the state since March 23 to check the spread of #COVID19 pandemic, would be strictly dealt with.........(2/2) — Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) April 12, 2020





Οι γιατροί δήλωσαν πως η επέμβαση ήταν περίπλοκη, συνιστώντας τεράστια πρόκληση, προσθέτοντας ωστόσο πως ο Singh αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Ο εν λόγω αστυνομικός είχε επιπλήξει τους δράστες επειδή παραβίασαν την καραντίνα. Μετά την επίθεση, διέφυγαν σε κοντινό χωριό, βρίσκοντας καταφύγιο σε ένα ναό.

Όταν τους εντόπισαν οι αρχές, αρνήθηκαν να παραδοθούν ανοίγοντας πυρ προς τους αστυνομικούς αλλά τελικά βγήκαν από τον ναό, όταν η αστυνομία κάλεσε ενισχύσεις.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, δείχνει τον τραυματισμένο αστυνομικό να ζητά από τους συναδέλφους του να τον βοηθήσουν.

Chief Minister @capt_amarinder Singh spoke to ASI Harjeet Singh, who is recovering after his operation, to enquire about his health. "The composure & bravery with which he spoke today is truly worthy of admiration", says the Chief Minister. #WishingHarjeetSinghSpeedyRecovery. pic.twitter.com/B5eAULMK7u — Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) April 13, 2020

Με πληροφορίες από BBC