Ο συνολικός αριθμός νεκρών του κορωνοϊού στη Βρετανία ξεπέρασε τις 10.000, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 737 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στις 10.612.

Ο ημερήσιος αριθμός θυμάτων μειώθηκε σε σχέση με χθες (917), ωστόσο απομένει να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πτώση της καμπύλης, κοινώς αν η πανδημία έφτασε στο αποκορύφωμά της στη Βρετανία ή απλώς παρατηρείται καθυστέρηση στη βεβαίωση κρουσμάτων και θανάτων λόγω Καθολικού Πάσχα.

Η Μεγάλη Βρετανία μετρά τον πέμπτο μεγαλύτερο αριθμό νεκρών στον κόσμο - μετά από ΗΠΑ, Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία.

Νωρίτερα, εξιτήριο από το νοσοκομείο St Thomas όπου νοσηλευόταν με κορωνοϊό, πήρε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον.

Στο πρώτο του μήνυμα δε, μετά την περιπέτεια της υγείας του, εξέφρασε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του όχι μόνο στο προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας (NHS) που όπως είπε του έσωσε τη ζωή, αλλά και στους πολίτες της χώρας του για τις «προσπάθειες και τις θυσίες» τους.

«Θα νικήσουμε τον κορωνοϊό και θα τον νικήσουμε όλοι μαζί γιατί το NHS είναι η καρδιά της χώρας μας» κατέληξε ο ίδιος.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5