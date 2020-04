Ισχυρός τροπικός κυκλώνας έπληξε σήμερα το νησιωτικό κράτος των Φίτζι στον Νότιο Ειρηνικό, καταστρέφοντας κτίρια και προκαλώντας τραυματισμούς στην πρωτεύουσά του Σούβα, κάτι το οποίο εντείνει τις πιέσεις που ήδη δέχεται ο πληθυσμός του λόγω του ξεσπάσματος του νέου κορωνοϊού.

Με ανέμους έως 240 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Χάρολντ - η ισχύς του οποίου βρίσκεται στην ανώτερη βαθμίδα, το 5, της κλίμακας μέτρησης - πέρασε από το νότιο τμήμα των Φίτζι γύρω στο μεσημέρι, ισοπεδώνοντας σπίτια και κόβοντας τις γραμμές επικοινωνίας στο αρχιπέλαγος, το οποίο έχει υιοθετήσει περιορισμούς στις μετακινήσεις για να αναχαιτίσει την εξάπλωση της Covid-19.

"Έχουμε δει αναφορές για τραυματισμούς", δήλωσε ο διεθυντής του Εθνικού Γραφείου Διαχείρισης Καταστροφών Βάσιτι Σόκο. "Τώρα όσον αφορά τον αριθμό ή την σοβαρότητα των τραυματισμών, αυτό είναι κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη", πρόσθεσε.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θανάτους, αλλά περίπου 10 σπίτια στην Σούβα έχουν καταστραφεί, διευκρίνισε.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατεστραμμένα κτίρια στη Σούβα φαίνονται σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

As #Fiji braces for the impact of #TCHarold your #Kiwi vuvale is getting ready to provide any needed emergency humanitarian & disaster relief for @FijianGovt @FijiNDMO through @MFATNZ & @NZDefenceForce. There is a lot going on but we face this together. Kia kaha #Fiji pic.twitter.com/92S6G2oD21