Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έκανε έκκληση να προστατευθούν οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο, καθώς έχει παρατηρηθεί έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας λόγω της καραντίνας για τον κορωνοϊό.

Στο μήνυμά του, ο Γκουτέρες θυμίζει πως πριν από λίγες ημέρες έκανε έκκληση για εκεχειρία σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία. «Αλλά η βία δεν περιορίζεται στα πεδία μάχης», σημείωσε. «Δυστυχώς πολλές γυναίκες και νεαρά κορίτσια βρίσκονται ιδιαίτερα εκτεθειμένα στην βία ακριβώς εκεί όπου έπρεπε να προστατεύονται. Στα σπίτια τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απευθύνω σήμερα νέα έκκληση για ειρήνη στο σπίτι, στις οικογένειες, σε όλον τον κόσμο», συνέχισε ο γ.γ. του ΟΗΕ.

«Τις τελευταίες εβδομάδες καθώς επιδεινώνονται οι οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις και εγκαθίσταται ο φόβος, ο κόσμος γνωρίζει μια τρομερή έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας», επεσήμανε ο Γκουτέρες και κάλεσε όλες τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών, όπως και να προβλέψουν πού θα μπορούν να προσφεύγουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης τους για τον κορωνοϊό.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε η δικαιοσύνη να συνεχίσει τη δίωξη των δραστών, όπως και να τεθούν «συστήματα συναγερμού έκτακτης ανάγκης στα φαρμακεία και στα καταστήματα με τρόφιμα», που είναι τα μόνα που παραμένουν ανοιχτά σε πολλές χώρες μετά τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

«Πρέπει να δράσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες θα μπορούν να ζητήσουν βοήθεια με ασφαλή τρόπο χωρίς να το αντιληφθούν αυτοί που τις κακομεταχειρίζονται», υπογράμμισε ακόμη, ενώ σημείωσε μεταξύ άλλων ότι σε κάποιες χώρες έχουν διπλασιαστεί ο αριθμός των γυναικών που καλούν τις σχετικές υπηρεσίες.

