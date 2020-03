Tα μέτρα καραντίνας και lockdown στη Βρετανία για την εξάπλωση του κορονοϊού, θα μπορούσαν να συνεχιστούν για έξι μήνες και η χώρα μπορεί να μην επιστρέψει στον κανονικό τρόπο ζωής μέχρι το φθινόπωρο, λέει η δρ. Τζένι Χάρις, ανώτατη αξιωματούχος για θέματα Υγείας.

Η Χάρις είπε την Κυριακή ότι η αποτελεσματικότητα των σημερινών περιορισμών θα αναθεωρηθεί στο τέλος της αρχικής περιόδου των τριών εβδομάδων.

«Αν είμαστε πετυχημένοι, θα έχουμε σπάσει την κορυφή αυτής της καμπύλης, αλλά δεν πρέπει να επιστρέψουμε ξαφνικά στον κανονικό μας τρόπο ζωής», είπε. «Αυτό θα ήταν αρκετά επικίνδυνο. Αν σταματήσουμε, τότε όλες οι προσπάθειές μας θα πάνε χαμένες και θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε μια δεύτερη κορύφωση της πανδημίας».

«Είμαστε σε θέση να ελπίζουμε ότι θα προσαρμόσουμε μερικά από τα μέτρα και θα επανέλθουμε σταδιακά όλοι στο φυσιολογικό. Εκτιμώ πως αυτό σημαίνει τρεις εβδομάδες για αναθεώρηση, δύο ή τρεις μήνες για να δούμε αν το έχουμε πραγματικά πετύχει και περίπου τρεις έως έξι μήνες ιδανικά, και πολύ αβεβαιότητα σε αυτό, αλλά στη συνέχεια να δούμε σε ποιο σημείο μπορούμε πραγματικά να επανέλθουμε στο φυσιολογικό. Είναι πιθανό ότι θα μπορούσε να πάρει και πέρα από αυτό», είπε η επιστήμονας.

Η ημερήσια συνέντευξη Τύπου και η πρόβλεψη για τους 6 μήνες είναι πρωτοσέλιδο σε όλες σχεδόν τις εφημερίδες.

TELEGRAPH: Return to ‘normal life’ may be six months away #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/5wN3Qhfyd7