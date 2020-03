Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως είχε συνομιλία με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, καθώς η πανδημία του κορωνοϊού εξαπλώνεται με ακόμη πιο μεγάλη ταχύτητα στις ΗΠΑ.

«Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Συζητήσαμε με λεπτομέρεια για τον κορωνοϊό ο οποίος πλήττει μεγάλο μέρος του πλανήτη. Η Κίνα πέρασε πολλά και έχει κατανοήσει καλά τον ιό. Θα συνεργαστούμε στενά. Μεγάλος σεβασμός», έγραψε ο Τραμπ στο Τwitter σηματοδοτώντας με τη δήλωση αυτή ένα σημαντικό βήμα βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας,

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!