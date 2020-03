Τουλάχιστον 250.000 κρούσματα του νέου κορωνοϊού έχουν επίσημα διαγνωστεί στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου στις 13:00 ώρα Ελλάδας, περισσότερα από τα μισά κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Ιταλία (74.386) και στην Ισπανία (56.188).

Με τουλάχιστον 258.068 κρούσματα, εκ των οποίων 14.640 θάνατοι, η Ευρώπη είναι η ήπειρος που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία, μπροστά από την Ασία (100.937 κρούσματα, εκ των οποίων 3.636 θάνατοι), αρχική εστία της μόλυνσης.

Ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν επίσημα διαγνωστεί δεν αντανακλά ωστόσο παρά ένα κλάσμα των πραγματικών μολύνσεων, καθώς ένας μεγάλος αριθμός χωρών κάνει τεστ μόνο σε όσους χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη.

