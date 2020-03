Η Χίλαρι Κλίντον, με μία ανάρτηση της στο Twitter, ειρωνεύτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ και ανασύροντας μία παλιότερη γκάφα του προέδρου κάλεσε τους Αμερικανούς να μη δέχονται ιατρικές συμβουλές από αυτόν για τον κορωνοϊό.

«Παρακαλώ μη δέχεστε ιατρικές συμβουλές από έναν άνθρωπο που κοιτάζει απευθείας μια έκλειψη ηλίου», έγραψε η Χίλαρι Κλίντον αναφερόμενη σε ένα περιστατικό το 2017 όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εμφανιστεί στο μπαλκόνι του Λευκού Οίκο, μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια, να παρατηρεί, χωρίς προστατευτικά γυαλιά την έκλειψη ηλίου.

Σε βίντεο είχε μεταδοθεί ζωντανά στο επίσημο κανάλι του Λευκού Οίκου στο Youtube, είχε φανεί η στιγμή που ο Τραμπ έβγαινε στο μπαλκόνι, κοίταζε απευθείας τον ήλιο και ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή να λέει, «Μην κοιτάζετε».

Η ανάρτηση της Χίλαρι Κλίντον έχει ήδη γίνει viral.

Please do not take medical advice from a man who looked directly at a solar eclipse.