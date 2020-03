«Πρωτοφανείς σκηνές» σημειώθηκαν, σύμφωνα με τους αρμόδιους, σε Εθνικό Πάρκο της Ουαλίας, όταν πλήθος κόσμου, παρά τα κρούσματα του κορωνοϊού, επισκέφθηκε την τοποθεσία.

Οι αρχές του πάρκου έκαναν λόγο για τόσο κόσμο που είναι «αδύνατο να διατηρηθεί η απαραίτητη κοινωνική απόσταση». Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Οικονομίας και Μεταφορών Lee Waters ανέφερε ότι ορισμένοι άνθρωποι «συμπεριφέρονταν σαν όλα να είναι φυσιολογικά» την ώρα που τα νοσοκομεία «μετατρέπουν τις καντίνες τους σε μονάδες εντατικής θεραπείας». Τα σημερινά συμβάντα έρχονται ενώ ανακοινώθηκε ο θάνατος επτά ακόμα ατόμων στην Ουαλία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων σε δώδεκα.

Σημειώνεται ότι, τοπική αυτοδιοίκηση και γιατροί, έχουν ήδη καλέσει τους Ουαλούς να μην πηγαίνουν στις εξοχικές τους κατοικίες, όπου πολλοί καταφεύγουν για να απομονωθούν, ενώ καλούν τον κόσμο να συμμορφώνεται με τις οδηγίες για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού. Παρόμοια κατάσταση σημειώθηκε στην Κορνουάλη και στα Scottish Highlands. Οι αξιωματούχοι του Εθνικού Πάρκου Snowdonia είπαν πως το Σάββατο σημειώθηκε ρεκόρ επισκέψεων. «Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ο συνωστισμός στις κορυφές των βουνών και στα μονοπάτια που καθιστά αδύνατα τη διατήρηση της απαραίτητης απόστασης», ανέφερε ο διευθυντής του πάρκου Emyr Williams.

Ο Μπόρις Τζόνσον προειδοποίησε πως η πληρότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας μπορεί να υπερκαλυφθεί αν οι πολίτες δεν ενεργήσουν έτσι ώστε να αργήσει η εξάπλωση του ιού, ενώ άμεσα μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση της Ουαλίας. «Πρέπει να πάρουμε μέτρα για να σώσουμε ζωές», είπε ο πρώτος υπουργός της χώρας Mark Drakeford. Παρόμοια φαινόμενα σημειώθηκαν και στις ουαλικές ακτές.

Snowdonia National Park Authority calls on Government to institute clearer measures to protect rural communitieshttps://t.co/IsCXL0N3ze pic.twitter.com/EMUoM7l9lI