Οι Killers με πρωταγωνιστή τον frontman της μπάντας Μπράντον Φλάουερς δείχνουν τον σωστό τρόπο να πλένουμε τα χέρια μας για να προστατευτούμε από τον κορωνοϊό.

Υπό τη μουσική υπόκρουση του «Mr Brightside», η μπάντα από το Λας Βέγκας ανάρτησε στο Twitter, ένα βίντεο με τον αρχηγό Μπράντον Φλάουερς να τραγουδάει τη θρυλική τους επιτυχία του 2003, ενώ πλένει τα χέρια του με ευλάβεια σε μία προσπάθεια να πείσει τους θαυμαστές να τον ακολουθήσουν.

