Με ένα meme εμπνευσμένο από τη ραπ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει συμβουλές υγιεινής και προστασίας για την εξάπλωση του κορωνοϊού.

«Το dab είναι ο σωστός τρόπος για να προστατεύσεις εσένα και τους γύρω σου. Το σωστό dab γίνεται με το λύγισμα του αγκώνα σου για να καλύπτεις με το χέρι σου τη μύτη και το στόμα όταν βήχεις ή φταρνίζεσαι«, αναφέρει ο ΠΟΥ.

Στην καμπάνια του ΠΟΥ, πρωταγωνιστεί ο γάλλος ποδοσφαιριστής Πολ Πογκμπά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχει πανηγυρίσει πολλές φορές με τη φιγούρα.

To dab είναι η χαρακτηριστική φιγούρα που έκαναν μόδα πολλοί ράπερ και καλλιτέχνες της χιπ χοπ.

A proper #dab (covering your mouth and nose with the bend of your elbow) when you cough and sneeze is a good practice to protect yourself and others from #COVID19.



Thank you for your support, @paulpogba. #coronavirus pic.twitter.com/dEYxvX540M