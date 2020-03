Έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιήσουν οι ηγέτες της ΕΕ, σε μια προσπάθεια να συντονιστούν οι ενέργειές τους για την αντιμετώπιση του νέου κοροναϊού.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι «σύντομα» θα γίνει τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ, για την αντιμετώπιση της επιδημίας του Covid-19. «Πρέπει να συνεργαστούμε προκειμένου να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών μας», επισήμανε στην ανάρτησή του.

Following consultations I will hold a #EUCO members conference call shortly on #COVID-19 to coordinate #EU efforts.



We need to cooperate in order to protect the health of our citizens.