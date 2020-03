Συναγερμός επικρατεί στην πόλη Quanzhou της Κίνας όπου κατέρρευσε ένα πενταώροφο ξενοδοχείο.

Περίπου 70 άτομα εκτιμάται πως παραμένουν εγκλωβισμένα ενώ 23 έχουν ήδη ανασυρθεί από τα σωστικά συνεργεία. Το ξενοδοχείο Xinjia κατέρρευσε στις 7μ.μ (τοπική ώρα), σύμφωνα με το Mnw.cn. Βίντεο από το σημείο δείχνουν διασώστες να ψάχνουν για σημάδια ζωής ανάμεσα στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται κάποια κινεζικά μέσα, το συγκεκριμένα ξενοδοχείο χρησιμοποιούνταν ως χώρος καραντίνας για ασθενείς που έχουν νοσήσει από τον νέο κοροναϊό COVID-19.

#BREAKING : A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI