Ένα βιονικό χέρι σαν του R2-D2, του ρομπότ των Star Wars, απέκτησε η Ισαβέλλα Τάντλοκ, μία εντεκάχρονη από τις ΗΠΑ, με τον Μαρκ Χάμιλ να την αποκαλεί «ηρωίδα».

Το βιονικό χέρι, παρεμφερές με αυτό του R2-D2, του θρυλικού ρομπότ των ταινιών Τζορτζ Λούκας, που η εντεκάχρονη φαν του Star Wars ζήτησε, έγινε το σημαντικότερο δώρο που έλαβε στη ζωή της. Μετά την παραλαβή του ακολούθησε ένα τηλεφώνημα από κάποιον που της ήταν γνωστός. Ο λόγος για τον Μαρκ Χάμιλ, τον ηθοποιό που ενσάρκωσε τον Λουκ Σκάιγουοκερ στα Star Wars, που επικοινώνησε με τη μικρή φαν των ταινιών.

Η Ισαβέλλα έδειξε στον Χάμιλ το νέο της χέρι και μετά από μία βιντεοκλήση 30 λεπτών της έστειλε εισιτήρια για το Disney World. Η Ισαβέλλα γεννήθηκε χωρίς αριστερό χέρι και χωρίς δάχτυλα στο δεξί της. Μετά από πολλαπλά χειρουργεία έχει πλέον τρία δάχτυλα και αντίχειρα στο δεξί της χέρι. «Δεν θα μπορούσε να ήταν περισσότερο υποστηρικτικός μαζί της», αναφέρει η Πάμελα Τάντλοκ, μητέρα της εντεκάχρονης. Η οικογένειά της άρχισε να συγκεντρώνει χρήματα για το βιονικό χέρι της Ισαβέλλας όταν η εντεκάχρονη είδε, το προηγούμενο καλοκαίρι, ένα βίντεο με ένα αγόρι που αντιμετώπιζε ανάλογο ζήτημα.

.@openbionics reaching out to #HELPBELLA is the #Thanksgiving gift that will last a lifetime. #TheForceIsWithBeautifulBella https://t.co/9guEQO5GTV pic.twitter.com/E0KQdXWIeK