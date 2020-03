Η αστυνομία της Μελβούρνης αναζητά έναν κλέφτη ο οποίος, με μία μάλλον ανορθόδοξη μέθοδο, ένα καλάμι ψαρέματος, έκλεψε ένα κολιέ του οίκου Versace.

Ο άνδρας, ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη, χρησιμοποίησε ένα καλάμι ψαρέματος, για να αφαιρέσει το κολιέ από μία κούκλα που βρισκόταν στη βιτρίνα μίας μπουτίκ στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, την προηγούμενη εβδομάδα, ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της την Τετάρτη. Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία, δείχνουν τον άνδρα να κατευθύνεται προς το κατάστημα, να κρατάει το καλάμι του και να ελέγχει τον φαινομενικά άδειο δρόμο. Οι αρχές πιστεύουν ότι ο άνδρας άνοιξε μία τρύπα στη βιτρίνα, πέρασε το καλάμι μέσα από αυτήν και προσπάθησε να αφαιρέσει το κολιέ από την κούκλα. Σύμφωνα με την αστυνομία η όλη διαδικασία διήρκεσε περίπου τρεις ώρες.

WATCH: Security footage shows a man using a fishing rod to remove a Versace necklace from a mannequin within the store just after 2am. pic.twitter.com/9S103jZjv4