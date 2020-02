Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής των ΗΠΑ, Τεντ Κρουζ, επιχείρησε να χλευάσει την Αλεξάντρια Οκάσιο- Κορτέζ, για τις επιστημονικές γνώσεις της. Αλλά του γύρισε μπούμερανγκ.

Αυτή την εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ όρισε τον αντιπρόεδρό του, Μάικ Πενς, συντονιστή της αντίδρασης του κρατικού μηχανισμού των ΗΠΑ για τον νέο κοροναϊό. Απόφαση που σχολίασαν πολλοί, ανάμεσά τους και η Οκάσιο- Κορτέζ.

«Ο Μάικ Πενς κυριολεκτικά δεν πιστεύει στην επιστήμη. Είναι απόλυτα ανεύθυνο να τον βάζεις επικεφαλής της αντίδρασης των ΗΠΑ στον κοροναϊό, την ώρα που ο κόσμος είναι στα πρόθυρα μιας πανδημίας. Αυτή η απόφαση μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Αυτό έχει ήδη συμβεί με παλαιότερες αποφάσεις του Πενς», ήταν το σχόλιο που έκανε η βουλευτής των Δημοκρατικών και θύμισε ότι όταν ο σημερινός αντιπρόεδρος ήταν κυβερνήτης της Ιντιάνα, υπήρξε σφοδρή κρίση με τον HIV, με 20 διαγνώσεις την εβδομάδα στην κορύφωσή της.

«Όταν ήταν κυβερνήτης, η απόρριψη της επιστήμης από τον Πενς συνέβαλε σε μία από τις χειρότερες εξάρσεις του HIV στην ιστορία της Ιντιάνα. Δεν είναι γιατρός. Δεν είναι ειδικός του τομέα της υγείας. Δεν έχει τα προσόντα να προστατεύσει τη δημόσια υγεία», τόνισε ακόμη η Αλεξάντρια Οκάσιο- Κορτέζ.

Ο Τεντ Κρουζ ανέλαβε να υπερασπιστεί τις επιλογές του Τραμπ, επιλέγοντας να χλευάσει την Οκάσιο-Κορτέζ. «Αφού μιλάς σαν προφήτης της επιστήμης, πες μας, τι ακριβώς είναι ένα χρωμόσωμα Υ;», έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικανός, απαντώντας στη βουλευτή των Δημοκρατικών. «Και σε ποια φάση της κύησης μας λέει η επιστήμη ότι το αγέννητο παιδί νιώθει σωματικό πόνο;», ήταν άλλο ένα ερώτημα που της απηύθυνε.

Όμως, μάλλον διάλεξε να τα βάλει με τον λάθος άνθρωπο, αφού η Οκάσιο- Κορτέζ έχει βραβείο μικροβιολογίας από το ΜΙΤ. «Καταλαβαίνω ότι κρίνετε την ευφυΐα των ανθρώπων από το χαμηλότερο εισόδημα που είχαν, αλλά έχω βραβεία από το MIT Lincoln Lab και άλλους για επιτεύγματα στη μικροβιολογία. Δεύτερον, εκπλήσσομαι που ρωτάτε για τα χρωμοσώματα, δεδομένου ότι δεν πιστεύετε στην εξελικτική θεωρία», του απάντησε.

Sen. Cruz, while I understand you judge people’s intelligence by the lowest income they’ve had, I hold awards from MIT Lincoln Lab &others for accomplishments in microbiology.



Secondly, I’m surprised you’re asking about chromosomes given that you don’t even believe in evolution. https://t.co/vOIwJhpl7q