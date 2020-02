Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο Δανός σχεδιαστής Jens Nygaard Knudsen δημιουργός του Lego Minifigure.

ΟJens Nygaard Knudsen ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη της κλασικής φιγούρας των Lego προτού πριν διατεθεί στο κοινό 1978. «Λυπηθήκαμε πολύ στο άκουσμα του θανάτου του Jens Nygaard Knudsen, δημιουργού του LEGO Minifigure», ανέφερε η Lego. Σε ευχαριστούμε Jens, για τις ιδέες σου, τη φαντασία σου, και την έμπνευση που προσέφερες σε γενιές «χτιστών». Ο Nygaard Knudsen έπασχε από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση και πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου στη Δυτική Δανία, ανέφερε ο πρώην συνάδελφος του Niels Milan Pedersen στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

We're very sad to hear that Jens Nygaard Knudsen, the creator of the LEGO Minifigure, has passed away. Thank you Jens, for your ideas, imagination, and inspiring generations of builders ❤️ pic.twitter.com/7YixYvHtRW

Ο ίδιος, αναφερόμενος έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με τεράστια φαντασία. Ο Nygaard Knudsen στην Lego από το 1968 ως το 2000 αναπτύσσοντας παράλληλα τα παιχνίδια με τα κάστρα και τα διαστημόπλοια. Ο αντιπρόεδρος σχεδιασμού της εταιρείας, Matthew Ashton, έκανε λόγο για έναν καταπληκτικό άνθρωπο που άφησε πίσω του μία απίστευτη κληρονομία αναφερόμενος στον σχεδιασμό του LEGO Minifigure αλλά και στη σειρά Classic Space που σημάδεψε τον Ashton κατά τα παιδικά του χρόνια.

«Ήταν πραγματικά ένας από τους αφανείς ήρωες της παιχνιδοβιομηχανίας», είπε προσθέτοντας ότι χωρίς αυτόν δεν θα είχε εμπνευστεί να κάνει τα πράγματα που κάνει, και χωρίς αυτόν, σήμερα, δεν θα είχε καν τη δουλεία του. Η σύζυγος του σχεδιαστή, Marianne Nygaard Knudsen, έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με ιδέες σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι TV2.

Jens was not only responsible for designing the #LEGO #Minifigure he also drove the development of many early LEGO Product lines including my childhood favorite Classic Space. He was truly one of the unsung heroes of the toy industry .@LEGO_Group #RIPLegoMinifigureJens https://t.co/Ccb26w938U pic.twitter.com/pilIKLfKFM