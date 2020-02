Δίπλα στους αγαπημένους του παίκτες στην εθνική ομάδα All-Stars του αυστραλιανού ράγκμπι βρέθηκε ο 9χρονος που συγκίνησε εκατομμύρια κόσμου, μετά το βίντεο όπου ζητούσε να πεθάνει λόγω bullying.

Στο βίντεο, το οποίο τράβηξε η μητέρα του μικρού όταν πήγε να τον πάρει από το σχολείο και εκείνος μπήκε στο αυτοκίνητο κλαίγοντας με λυγμούς, ο μικρός Quaden, που πάσχει από νανισμό, εμφανίζεται να ζητάει από την μητέρα του να του φέρει ένα σχοινί για να κρεμαστεί, αφού θέλει να πεθάνει λόγω του bullying που δέχεται στο σχολείο.

Ο ηθοποιός Χιου Τζάκμαν και ο παίκτης του NBA Ενές Καντέρ είναι δύο από τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους Αυστραλοί αθλητές και διάσημοι καλλιτέχνες, που δημοσίευσαν μηνύματα υποστήριξης στον 9χρονο αγόρι και δωρεές για ένα ταξίδι στην Ντίσνεϊλαντ.

Και σήμερα, ο 9χρονος μπήκε πρώτος στο γήπεδο με την ομάδα ράγκμπι των Indigenous All-Stars για την αναμέτρησή τους με τους Maori All Stars, που διεξήχθη στο Κουίνσλαντ.

Ο Quaden εισήλθε στο στάδιο κρατώντας από το χέρι τον αρχηγό της ομάδας Joel Thompson, με όσους βρίσκονταν εκεί να τον επευφημούν. Αφού πόζαρε με τους παίκτες, κράτησε στη συνέχεια την μπάλα πριν την δώσει στην ομάδα για να ξεκινήσει το παιχνίδι κόντρα στους Μαορί All-Stars.

Η μητέρα του δήλωσε πως ο γιος της, που ονειρεύεται να γίνει παίκτης ράγκμπι, «έζησε την καλύτερη ημέρα της ζωής του».

Quaden leads out the Indigenous all stars 👏 #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6