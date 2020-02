Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, έκανε μια εμφατική τοποθέτηση για τα δικαιώματα των transgender, μια συζήτηση που έχει διχάσει τους Εργατικούς.

«Οι trans γυναίκες είναι γυναίκες, οι trans άνδρες είναι άνδρες. Οι non-binary άνθρωποι είναι non-binary. Όλες οι ταυτότητες φύλου είναι έγκυρες», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Σαντίκ Καν.

Trans women are women.

Trans men are men.

Non-binary people are non-binary.

All gender identities are valid.

#LGBTHistoryMonth