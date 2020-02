Μια 19χρονη που διέφυγε πέρυσι από τη Σαουδική Αραβία, καταγγέλλοντας κακοποίηση από την οικογένειά της και καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών, έστειλε το μήνυμά της με δύο και μόνο φωτογραφίες.

Πέρυσι, η εγκατέλειψε τους γονείς της, όταν αποφάσισε να αποκηρύξει το Ισλάμ - πράξη που τιμωρείται με θάνατο στη χώρα. Τότε είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ, με την περιπετειώδη ιστορία της που είχε αίσιο τέλος, όταν της προσέφερε άσυλο ο Καναδάς.

Πριν λίγες ημέρες η Rahaf έκανε μία νέα ανάρτηση στο Twitter που γρήγορα έγινε viral: ένα κολάζ με δύο σέλφι της σε πολύ διαφορετικές χώρες και κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες. «Η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή μου, από το να είμαι αναγκασμένη να φοράω μαύρα σεντόνια και να ελέγχομαι από άντρες, στο να είμαι μια ελεύθερη γυναίκα».

The biggest change in my life.. from being forced to wear black sheets and being controlled by men to being a free woman. https://t.co/HHhlPCGc9e pic.twitter.com/oGAh9AgK6Q