Οι κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών στη Νέα Νότια Ουαλία έχουν μειώσει τον αριθμό των ενεργών μετώπων πυρκαγιάς κατά ένα τρίτο - από τα 60 στα 42.

Ωστόσο, τώρα, τμήματα της ανατολικής ακτής βρίσκονται αντιμέτωπα με την απειλή των πλημμυρών.



Ο διοικητής της Πυροσβεστικής της Νέας Νότιας Ουαλίας τόνισε πως υπήρξε «δραματική αλλαγή» του ζεστού, ξηρού και με ανέμους καιρού - που οδήγησαν σε μία άνευ προηγουμένου καταστροφή λόγω των δασικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα τους τελευταίους μήνες.

