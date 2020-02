Ο πορνοστάρ Armond Rizzo κατήγγειλε ένα στούντιο παραγωγής ταινιών ερωτικού περιεχομένου για άνιση αμοιβή μεταξύ των bottom και των top πρωταγωνιστών του.

Ο 29χρονος πορνοστάρ δημοσίευσε πρόσφατα στο Twitter μια σειρά από μηνύματα και ένα livestream βίντεο, όπου μιλούσε αρχικά για την πρόταση που δέχτηκε από το στούντιο BlacksOnBoys, το οποίο στη συνέχεια κατηγόρησε δημοσίως για ανισότητα στις αμοιβές, υποστηρίζοντας πως «πληρώνει τους bottom πολύ λιγότερα από τους top». «Και η δικαιολογία τους ήταν πως το σάιτ είναι περισσότερο για top dominant κοινό», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Rizzo στην αρχή δεν είχε κατονομάσει το στούντιο, αλλά αργότερα αποκάλυψε πως οι κατηγορίες του αφορούν το BlacksOnBoys.

If your wondering what site I am talking about it’s @BlacksOnBoys such a shame... lost my respect. — Armond Rizzo (@ArmondRizzoXXX) January 25, 2020

«Τόσο ντροπιαστικό. Έχασα τον σεβασμό μου. Στα α****** μου, δε με νοιάζει. Ποιος είσαι για να πεις ότι ο bottom αξίζει λιγότερα; Αν εκεί στο BlacksOnBoys αναρωτιέστε, αν θα δουλέψω για εσάς, νομίζω ότι είστε αρκετά έξυπνοι να γνωρίζετε, ότι πρόκειται να σας πω ένα τεράστιο ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Δε με νοιάζει καν που αυξήσατε την αμοιβή μου. Είναι απλά άδικο να πληρώνετε λιγότερα τους bottom και γι' αυτό αρνούμαι να εργαστώ για εσάς», εξήγησε σε ένα από τα μηνύματά του.

For @BlacksOnBoys if your wondering what my response is to working for you I think your smart enough to know that, it’s going to be a big NO THANKS! I don’t care that you even raised my fee up. It’s just unjust you pay bottoms less and for that I decline working for you! — Armond Rizzo (@ArmondRizzoXXX) January 25, 2020

Το στούντιο αρνήθηκε να σχολιάσει, το ίδιο και η εταιρία από πίσω, η Dog Fart. Ωστόσο, ο Armond Rizzo δήλωσε στο περιοδικό PAPER ότι «σοκαρίστηκε» που η εταιρία υποστηρίζει αυτήν την πολιτική διάκρισης. Όπως εξήγησε, του έγινε πρόταση να παίξει σε μία ερωτική φετίχ σκηνή, με αμοιβή πολύ μικρότερη από εκείνη που περίμενε. Σύμφωνα με τον ίδιο ήταν η χαμηλότερη αμοιβή, που προβλέπεται για τους bottoms, δηλαδή στα 400 με 500 δολάρια.

«Και ήμουν σε φάση, γιατί αμείβομαι τόσα λίγα;», είπε πριν του δώσουν την εξήγηση για τον χαρακτήρα του σάιτ τους, που είναι «top dominant» . «Ήμουν κάπως, δεν έχει νόημα όλο αυτό, γιατί εγώ είμαι εκείνος που παίρνει δύο π******», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του πυροδότησαν έντονη διαμάχη στο διαδίκτυο, κάτι που τον οδήγησε στο να κάνει livestream βίντεο στο Twitter με τίτλο «Tops vs Bottoms», στο οποίο μιλούσε για τις δυο κατηγορίες και τις διαφορές τους, αναφέροντας λεπτομέρειες για την προετοιμασία που απαιτείται, αλλά και τους κινδύνους ως προς την υγεία ενός bottom.

Μεταξύ άλλων ανέφερε πως οι top χρειάζονται λιγότερο χρόνο προετοιμασίας για το γύρισμα ενώ οι bottom πρέπει να προετοιμάζονται πολύ περισσότερο, προσέχοντας μέχρι και τι τρώνε. «Παθιάζομαι τόσο πολύ με το ζήτημα γιατί κυριολεκτικά χρειάστηκε να κάνω όλη τη δουλειά στο γύρισμα. Το μόνο που χρειάστηκε να κάνει ο top ήταν να κάθεται εκεί ξαπλωμένος και να βλέπει τον bottom να κάνει όλη την δουλειά. Επίσης ο bottom πρέπει να συγκρατεί το βάρος του, οπότε είσαι ελαφρύς σαν φτερό, ώστε ο top να δείχνει τεράστιος και αρρενωπός», σημείωσε.

«Έχω χτίσει μια καριέρα κυριολεκτικά με το να είμαι bottom, οπότε όταν ο κόσμος λέει ότι οι bottom δεν είναι σημαντικοί, είμαι σε φάση, "Οπότε, που ακριβώς μπαίνει η π*****, δηλαδή; Όχι τρύπα, όχι σκηνή"», είπε ο 29χρονος.

Πολλοί συνάδελφοί του συμφώνησαν με τα λεγόμενά του, καταδικάζοντας επίσης δημοσίως τις ανισότητες στην πληρωμή ανάμεσα σε top και bottom.

I worked for @BlacksOnBoys back in the day as a top, and had to demand higher pay, they were a shitty company back then. I would’ve preferred to bottom but they didn’t want Black bottoms. I honestly didn’t know the bottoms were underpaid, I swore the White boots made more. — 🅱🅻🅰🆃🅸🅽🅾🐷🅱🅾🆃🆃🅾🅼 (@BlatinoBottom) January 25, 2020

You know how many scenes I’ve done where I’ve done all the fucken work because the top is lazy as fuck. — Armond Rizzo (@ArmondRizzoXXX) January 25, 2020

Με πληροφορίες από Paper, Pink News